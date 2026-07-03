بلجيكا تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى بالقرب من القصر العدلي في دمشق

دمشق-سانا

أدانت السفارة البلجيكية لدى سوريا ولبنان التفجير الإرهابي بعبوة ناسفة الذي استهدف أمس مقهى بالقرب من القصر العدلي بدمشق وأسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.

وأكدت السفارة في منشور على منصة إكس، اليوم الجمعة “على وجوب ملاحقة المسؤولين عن هذا الاعتداء، وأعربت عن تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وجميع المتضررين من هذا الهجوم المأساوي”.

وتتوالى الإدانات العربية والدولية للتفجير الإرهابي الذي حدث أمس الخميس وأسفر عن 10 قتلى و21 مصاباً، بينما أكدت سوريا أن هذا العمل الإرهابي الجبان لن يثنيها عن مواصلة جهودها في حماية المواطنين، وتثبيت الأمن والاستقرار في البلاد.