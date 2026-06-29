جامعة الدول العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية

القاهرة-سانا

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الإثنين بأشد العبارات، الاعتداءات الإسرائيلية السافرة والتوغلات المتكررة داخل الأراضي السورية.

وقال المكتب الصحفي للجامعة في بيان نشر على منصة إكس: “إن أبو الغيط أكد أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي”.

وحسب البيان فإن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي شدد على أن استمرار هذه الانتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يهدد بإشعال المنطقة برمتها وتوسيع جبهات الصراع وتقويض جهود استعادة الأمن والاستقرار.

وأكد رشدي أن إرهاب القوة الذي تمارسه إسرائيل لا يمكن للمجتمع الدولي القبول به، داعياً مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤوليته في وضع حد لهذه الممارسات العدوانية وحمل إسرائيل على الالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت أمس الأحد في قرية عابدين بريف درعا الغربي، واستهدفت برشاشات طيرانها المروحي وبقذائف مدفعيتها القرية ومحيطها، متسببةً بنزوح بعض الأهالي من منازلهم باتجاه القرى المجاورة.

وأدانت سوريا بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية، وأكدت أن استمرارها يقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، ويزيد من ‏معاناة المدنيين، وينذر بمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، مطالبةً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم، والعمل لوضع حد لهذه الانتهاكات، وضمان احترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.