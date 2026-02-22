السوداني يبحث مع المبعوث الأمريكي جهود منع التصعيد ودعم الاستقرار الإقليمي

بغداد-سانا

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال لقائه اليوم الأحد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع العامة في المنطقة، والجهود المبذولة لدعم الاستقرار الإقليمي، واستقرار سوريا خاصة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان أن “اللقاء شهد عرض وجهات النظر المتبادلة لمنع التصعيد الإقليمي، وأهمية اللجوء إلى الحوار والمسارات الدبلوماسية لحل النزاعات، بالإضافة إلى البحث في فرص التعاون الاقتصادي ودعم التنمية الشاملة المعززة للاستقرار على المدى الطويل”.

وبحسب البيان أكد السوداني على ضرورة معالجة المشاكل العميقة بوضع معالجات جذرية لأسبابها، ومنع العدوان والتجاوز على سيادة البلدان والشعوب في المنطقة، فيما أشار باراك إلى “أهمية الدور الذي يقدمه العراق في طريق حل مشاكل المنطقة، وتقليل التوترات، ودعم الحوار ومحاربة الإرهاب”.

وكان رئيس الوزراء العراقي أكد خلال لقاء سابق مع باراك الشهر الماضي على ضرورة التعاون من أجل تثبيت الاستقرار في سوريا وضمان وحدة أراضيها، مشدداً على أن أمن سوريا مهم للعراق والمنطقة أيضاً.