السوداني يبحث مع المبعوث الأمريكي جهود منع التصعيد ودعم الاستقرار الإقليمي

236e3259 e468 40b5 a3b8 6e2399f313e4 السوداني يبحث مع المبعوث الأمريكي جهود منع التصعيد ودعم الاستقرار الإقليمي

بغداد-سانا

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال لقائه اليوم الأحد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع العامة في المنطقة، والجهود المبذولة لدعم الاستقرار الإقليمي، واستقرار سوريا خاصة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان أن “اللقاء شهد عرض وجهات النظر المتبادلة لمنع التصعيد الإقليمي، وأهمية اللجوء إلى الحوار والمسارات الدبلوماسية لحل النزاعات، بالإضافة إلى البحث في فرص التعاون الاقتصادي ودعم التنمية الشاملة المعززة للاستقرار على المدى الطويل”.

وبحسب البيان أكد السوداني على ضرورة معالجة المشاكل العميقة بوضع معالجات جذرية لأسبابها، ومنع العدوان والتجاوز على سيادة البلدان والشعوب في المنطقة، فيما أشار باراك إلى “أهمية الدور الذي يقدمه العراق في طريق حل مشاكل المنطقة، وتقليل التوترات، ودعم الحوار ومحاربة الإرهاب”.

وكان رئيس الوزراء العراقي أكد خلال لقاء سابق مع باراك الشهر الماضي على ضرورة التعاون من أجل تثبيت الاستقرار في سوريا وضمان وحدة أراضيها، مشدداً على أن أمن سوريا مهم للعراق والمنطقة أيضاً.

سوريا توقع مذكرة تفاهم مع شيفرون وباور إنترناشيونال العالميتين للتنقيب عن النفط والغاز
بقائي: عودة نشاط التنظيمات الإرهابية في سورية أمر في غاية الخطورة ولا بد من التحرك العاجل لوقفه
لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي: تحرير سوريا إنجاز استثنائي لمستقبل أفضل
فرنسا تصدر مذكرة توقيف بحق المجرم بشار الأسد
غرفة تجارة الأردن: رفع العقوبات الأميركية عن سوريا سيعزز العلاقات الاقتصادية بين عمّان ودمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك