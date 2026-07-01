سفير كندا: تشكيل مجلس الشعب خطوة مهمة والأنظار تتطلع لدوره في دفع الإصلاح

دمشق-سانا

أكد سفير كندا لدى سوريا غريغوري غاليغان أن تعيين الرئيس السوري أحمد الشرع 70 عضواً في مجلس الشعب يشكّل خطوة مهمة، لافتاً إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه المجلس في دفع الإصلاحات، وبناء مستقبل أفضل للسوريين.

وقال غاليغان في منشور عبر منصة “إكس” اليوم الأربعاء: “يشكّل تعيين الرئيس 70 عضواً في مجلس الشعب السوري خطوةً مهمة في المرحلة الانتقالية في سوريا، ومع اقتراب الجلسة الأولى للمجلس، يتجه الاهتمام إلى الدور الذي يمكن أن يؤديه في دفع الإصلاح، وتوسيع المشاركة السياسية، وبناء مستقبل أفضل لجميع السوريين”.

وكان رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد أعلن في وقت سابق اليوم أسماء أعضاء مجلس الشعب، بمن فيهم الثلث المكمّل المعين من قبل الرئيس أحمد الشرع، وفقاً للصلاحيات الدستورية، مؤكداً أن قائمة الأعضاء المعينين تضم شخصيات وطنية وأكاديمية وخبرات متنوعة، بما يسهم في تعزيز دور المجلس في المرحلة المقبلة.