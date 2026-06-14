الشيباني يبحث مع باراك تعزيز العلاقات الثنائية ‏والتطورات الإقليمية

دمشق-سانا

التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، اليوم الأحد في إسطنبول، المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا والعراق توماس باراك.



وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى آخر التطورات على الساحة الدولية والجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة.



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الـ 31 من أيار الماضي تكليف باراك مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى سوريا والعراق، إضافة إلى مهامه سفيراً لدى تركيا.



وكان باراك عُيّن سفيراً للولايات المتحدة لدى تركيا في نيسان 2025، كما كُلّف في الـ 23 من أيار من العام ذاته بمهام المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا.

