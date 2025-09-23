الرئيس الشرع يلتقي ولي العهد في الكويت على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

نيويورك-سانا

التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، ولي العهد في دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بحضور وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني، والوفد المرافق، وذلك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.