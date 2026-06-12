القنصل العام السوري في جدة يتسلّم الإجازة القنصلية

جدة-سانا‏

تسلّم القنصل العام للجمهورية العربية السورية في جدة نذير القادري الإجازة القنصلية من وزارة ‌‏الخارجية السعودية، خلال لقائه المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة فريد بن سعد ‌‏الشهري.‏

وسلّم الشهري خلال اللقاء الإجازة القنصلية للقادري بالنيابة عن وزارة الخارجية السعودية.‏

وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني افتتح في السابع من أيار الماضي القنصلية ‌‏العامة لسوريا في جدة، بحضور وفد رسمي من وزارة الخارجية السعودية.‏

وتقدم القنصلية حزمة من الخدمات كإصدار وتجديد جوازات السفر وتصدير الوكالات العامة ‏والخاصة ومنح إذن العبور، كما تم إدخال تحديثات خدمية جديدة كتسجيل الولادت والوفيات ‏وواقعات الزواج والطلاق، وذلك في إطار جهود تحسين مستوى الخدمات وتسريع إنجاز ‏معاملات المواطنين.‏