القنصل العام السوري في جدة يتسلّم الإجازة القنصلية

جدة-سانا
تسلّم القنصل العام للجمهورية العربية السورية في جدة نذير القادري الإجازة القنصلية من وزارة الخارجية السعودية، خلال لقائه المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة فريد بن سعد الشهري.
وسلّم الشهري خلال اللقاء الإجازة القنصلية للقادري بالنيابة عن وزارة الخارجية السعودية.
وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني افتتح في السابع من أيار الماضي القنصلية العامة لسوريا في جدة، بحضور وفد رسمي من وزارة الخارجية السعودية.
وتقدم القنصلية حزمة من الخدمات كإصدار وتجديد جوازات السفر وتصدير الوكالات العامة والخاصة ومنح إذن العبور، كما تم إدخال تحديثات خدمية جديدة كتسجيل الولادت والوفيات وواقعات الزواج والطلاق، وذلك في إطار جهود تحسين مستوى الخدمات وتسريع إنجاز معاملات المواطنين.