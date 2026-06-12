صعود الأسهم الأوروبية مع تراجع النفط بفعل آمال السلام في الشرق الأوسط

عواصم-سانا



ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، حيث قفزت المؤشرات الرئيسية أكثر من واحد بالمئة مع تراجع أسعار النفط بفعل تجدد الآمال في انفراجة دبلوماسية بالشرق الأوسط، ما أضفى مزيداً من التفاؤل على السوق.

وذكرت رويترز أن مؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفع 1.9 بالمئة إلى 633.21 نقطة، وسجل مكسباً أسبوعياً 1.7 بالمئة.

وتصدر مؤشر إيبكس 35 الإسباني مكاسب مؤشرات البورصات الأوروبية بتقدمه بأكثر من 2.6 بالمئة ولامس أعلى مستوياته على الإطلاق.

وكان الخاسر الوحيد بين المؤشرات الفرعية اليوم هو قطاع الطاقة الذي هبط واحداً بالمئة تحت وطأة انخفاض أسعار الخام.

أما أسهم السفر والترفيه فكانت الأفضل أداء في جلسة اليوم بارتفاعها 4.1 بالمئة إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر، في حين تصدر مؤشر البنوك مكاسب القطاعات بارتفاع 4.3 بالمئة.



يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الخميس إلغاء الضربات التي كانت ‏مقررة ضد إيران، لافتاً إلى أن المباحثات بين الجانبين تم رفعها إلى أعلى مستويات القيادة ‏الإيرانية ‏وحظيت بالتصديق عليها.‏