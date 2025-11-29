الإمارات تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية وتدعو لتحرك دولي عاجل

أبو ظبي-سانا

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي الخطير في الأراضي السورية، والاعتداء الذي استهدف بلدة بيت جن بريف دمشق، مؤكدة رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها.

وفي بيان نشرته وزارة الخارجية الإماراتية على موقعها الرسمي، دعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، ووقف التصعيد وكل ما من شأنه زيادة التوتر في المنطقة وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وكانت بلدة بيت جن بريف دمشق قد تعرضت أمس لاعتداء إسرائيلي أسفر عن استشهاد 13 مواطناً وإصابة العشرات، فيما توغلت قوات الاحتلال داخل البلدة واعتقلت ثلاثة مواطنين، وقد تصدى الأهالي لهذه القوات التي أطلقت نيراناً كثيفة وقصفت بالمدفعية مناطق متفرقة.