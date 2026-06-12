فرق الإطفاء تخمد حريقاً واسعاً بحقول القمح والشعير في سهلة البنات بريف الرقة

الرقة-سانا

أخمدت فرق الدفاع المدني السوري حريقاً واسعاً اندلع اليوم الجمعة في حقول مزروعة بالقمح والشعير بمنطقة سهلة البنات بريف الرقة، بعد ساعات من العمل المتواصل لمنع امتداده إلى مساحات زراعية إضافية.

وبيّن مصدر في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الرقة لـ سانا أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق الذي بدأ من مكب للنفايات قبل أن يمتد إلى حقول القمح والشعير، فيما ساهمت الرياح القوية بتسارع انتشاره واتساع رقعته.

وأوضح المصدر أن 8 فرق إطفاء تابعة للدفاع المدني السوري شاركت في عمليات الاستجابة باستخدام آليات الإطفاء والجرافات والجرارات الزراعية وتمكنت بمساندة الأهالي من إخماد الحريق بالكامل، وقامت بتنفيذ عمليات التبريد اللازمة.

بدوره أوضح رئيس دائرة الإرشاد في مديرية الزراعة بالرقة المهندس صالح الشواخ، في تصريح مماثل أن الحريق أتى على نحو 1200 دونم من الأراضي الزراعية الواقعة شرق منطقة نكيب في الجهة الجنوبية المحاذية للسكة الحديدية، الممتدة من مجرى نهر البليخ حتى مكب النفايات في سهلة البنات، مشيراً إلى تضرر نحو 40 مزارعاً وخسارة محاصيلهم بشكل كامل.

وأعدّ الدفاع المدني في الرقة خطة استجابة خاصة لحرائق المحاصيل الزراعية تتضمن نشر نقاط إطفاء متقدمة وتعزيز جاهزية الفرق والآليات في المناطق الزراعية الأكثر عرضة للخطر.

وتعاملت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث منذ بداية شهر حزيران ‏الجاري مع‌‏ 436 حريقاً اندلعت في محاصيل زراعية في مختلف المناطق السورية ‏في ظل ‏ارتفاع درجات الحرارة ودخول موسم الحصاد.‏

وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أطلقت في الـ 14 من أيار الماضي حملة توعوية ‏بعنوان ‌‏“وعيك بعملك”، بهدف ترسيخ المسؤولية الوطنية المشتركة في حماية المحاصيل ‏الزراعية ‏والممتلكات العامة والخاصة من مخاطر الحرائق، وتشجيع الالتزام بإجراءات ‏السلامة والوقاية ‏خلال موسم الحصاد.‏