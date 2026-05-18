سوريا تُدين الاعتداء بطائرات مسيرة على السعودية وتعدّه تهديداً لأمن واستقرار ‏المنطقة

دمشق-سانا

أدانت الجمهورية العربية السورية محاولة استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيّرة قادمة من الأراضي العراقية.



وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الإثنين، تضامن سوريا الكامل مع المملكة في وجه الهجمات الإرهابية، مشددةً على أن مثل هذه الاعتداءات تعد انتهاكاً لسيادة المملكة، وتهديداً لأمن واستقرار المنطقة.



وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت أمس الأحد اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيّرة، بعد خرقها المجال الجوي للمملكة، قادمة من الأجواء العراقية، مشيرةً إلى أنه ستتخذ الإجراءات اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء تستهدفها.

