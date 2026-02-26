الأردن يجدد التأكيد على ضرورة دعم سوريا في الحفاظ على استقرارها

عمّان-سانا

جدّد الملك الأردني عبد الله الثاني التأكيد على ضرورة دعم سوريا، ولبنان في الحفاظ على سيادتهما، وأمنهما، واستقرارهما.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن الملك عبد الله بحث أمس الأربعاء، مع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو في عَمّان، سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالح البلدين، ويحقق الاستقرار الإقليمي، وأكد أهمية الحوار والقنوات الدبلوماسية في خفض التوترات، وضرورة دعم جهود سوريا ولبنان في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسيادتهما.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أعرب الملك عبد الله عن رفض المملكة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التي تهدف لتوسيع الاستيطان، والسيطرة على الأراضي في الضفة الغربية، محذراً من استمرار الانتهاكات ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

من جانبه، أكّد الرئيس الإندونيسي التزام بلاده بالعمل لتحقيق السلام الدائم على أساس حل الدولتين، مشدداً على أنه الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة، ومعرباً عن دعم بلاده لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.