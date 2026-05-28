سوريا والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال منع الفساد ومكافحته

مكة المكرمة-سانا

وقّعت سوريا والسعودية اليوم الخميس في مدينة مكة المكرمة مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال منع الفساد ومكافحته.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتبادل المعلومات والخبرات ذات الصلة، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز القدرات المؤسسية لدى الجانبين.

وأشارت الوكالة إلى أن المذكرة وقعها عن الجانب السوري رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المهندس عامر العلي، فيما مثّل الجانب السعودي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس.

وعقد الجانبان خلال مراسم التوقيع مباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، إلى جانب استعراض أبرز الإجراءات والممارسات التي تنفذها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية لتعزيز مبادئ الشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، فضلاً عن الاطلاع على جهود وتجربة الجانب السوري في ذات المجال.

وكان وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني وقع في الرابع من الشهر الجاري مع وزير الشؤون البلدية والإسكان السعودي ماجد بن عبد الله الحقيل، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات القطاع البلدي والبيئي، بما يسهم في تبادل الخبرات حول تخطيط المدن، وتطوير الخدمات العامة.