مباحثات سورية يونانية لتعزيز التعاون في المجالات الاجتماعية والإنسانية

دمشق-سانا

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات مع القائم بأعمال السفارة اليونانية بدمشق إيمانويل كاكافيلاكسيس، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، في المجالات الاجتماعية والإنسانية.

وذكرت قناة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على التلغرام، اليوم السبت، أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء عدداً من المقترحات المتعلقة بتقديم المساعدات والدعم، في قطاعي التعليم والصحة، وبما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة، وتعزيز التنمية الاجتماعية، والتأكيد على أهمية توسيع آفاق التعاون بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.

ويندرج هذه اللقاء في سياق تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية السورية والبعثات الدبلوماسية لدعم المبادرات الإنسانية، وتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع، بهدف دعم القطاعات الاجتماعية المتضررة خلال السنوات الماضية، ولا سيما قطاعي التعليم والصحة.

