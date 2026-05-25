سوريا تهنئ الأردن بذكرى الاستقلال وتؤكد حرصها على تعزيز التعاون معه

دمشق-سانا

تقدمت سوريا بأحرّ التهاني والتبريكات إلى المملكة الأردنية الهاشمية قيادة وشعباً بمناسبة ذكرى الاستقلال.

وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الإثنين، عن تمنياتها للمملكة الأردنية الشقيقة بدوام الأمن والاستقرار والازدهار.

وأكدت الوزارة حرصها على تعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين.

ويصادف اليوم الخامس والعشرين من أيار من كل عام، ذكرى استقلال الأردن عن الانتداب البريطاني عام 1946، وتحوله إلى “المملكة الأردنية الهاشمية”، وتُوج الملك عبد الله الأول ملكاً عليها.

