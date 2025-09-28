وفد من الداخلية السورية يشارك في اجتماع عربي بتونس لتعزيز التنسيق الأمني المشترك

دمشق-سانا

شارك وفد من وزارة الداخلية السورية في أعمال اجتماع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، المنعقد في العاصمة التونسية تونس.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم، أن الوفد ضم كلاً من العقيد محمد قدور سليمان، معاون مدير إدارة المباحث الجنائية، والعقيد محمد عبد الحميد، رئيس شعبة التواصل في دمشق، حيث ناقشا إلى جانب نظرائهما العرب جملة من القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون الأمني، وفي مقدمتها التنسيق مع منظمة الإنتربول العربي (الشرطة الجنائية العربية) في سوريا، وتفعيل آليات العمل المشترك لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وخلال مداخلاته، شدد الوفد السوري على أهمية تطوير أنظمة التعاون الأمني العربي بما يواكب التحديات الإقليمية المتصاعدة، مؤكداً ضرورة تحديث آليات التنسيق وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لمجلس وزراء الداخلية العرب لتوحيد الرؤى الأمنية، ومواجهة التهديدات المشتركة، وتعزيز التكامل العربي في المجالات الشرطية والجنائية.