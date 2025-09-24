مفوضية اللاجئين: عودة مليون سوري إلى بلادهم خلال تسعة أشهر

جنيف-سانا

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عودة مليون سوري إلى بلادهم منذ الثامن من كانون الأول 2024، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف دعمه لإنهاء معاناة نزوح ملايين السوريين ومساعدة البلاد في إعادة الإعمار.

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية في سوريا سيلين شميت في تصريح لـ سانا أنّه بالإضافة إلى اللاجئين العائدين من خارج البلاد عاد 1.8 مليون شخص من النازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية.

وبيّنت شميت أنّ المفوضية تواصل العمل بالتعاون مع السلطات السورية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى لتهيئة الظروف المواتية للعودة وإعادة الاندماج في المناطق المتضررة.

تحديات تواجه العودة

وأشارت شميت إلى أنّ التحديات الكبيرة التي يواجهها العائدون تتضمن المنازل والبنية التحتية المدمرة، ما قد يعيق رغبة كثيرين في العودة، لافتة إلى تضاؤل التمويل المخصص للعمل الإنساني داخل سوريا، حيث لم يتوافر سوى 24 بالمئة من الاحتياجات، ولم يتم تأمين سوى 30 بالمئة من الأموال المطلوبة.

ووفق بيان نشرته المفوضية على موقعها الرسمي أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أنّ التطورات التي حدثت في سوريا بعد الثامن من كانون الأول الفائت تمثل فرصة لحل واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم، داعياً المجتمع الدولي والقطاع الخاص والسوريين في الشتات إلى تكثيف الجهود لدعم التعافي وضمان عودة طوعية مستدامة وكريمة للنازحين.

دعم اللاجئين السوريين في الدول المجاورة

وشدّد غراندي على ضرورة عدم نسيان ملايين السوريين الذين ما زالوا لاجئين في الدول المجاورة وتحملوا كثيراً من المعاناة خلال السنوات الـ 14 الماضية، مؤكداً أنّ الدعم المستدام للدول المضيفة مثل الأردن ولبنان وتركيا يشكّل عاملاً أساسياً لضمان عودة آمنة وطوعية وكريمة.

ووفق البيان تقوم المفوضية بتسهيل العودة الطوعية للاجئين وزيادة الدعم لهم بالتعاون مع السلطات السورية والدول المجاورة والمجتمع الدولي، في ظل وجود أكثر من 7 ملايين نازح داخل سوريا وأكثر من 4.5 ملايين خارجها.

وأظهر استطلاع أجرته المفوضية مؤخراً حول نوايا العودة أنّ غالبية اللاجئين السوريين، بينهم 80 بالمئة في الأردن ولبنان ومصر والعراق، يرغبون بالعودة إلى ديارهم يوماً ما، بينما عبّر 18 بالمئة عن رغبتهم في العودة خلال العام المقبل.