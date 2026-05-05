عودة أكثر من 190 ألف لاجئ سوري من الأردن منذ سقوط النظام البائد

عمان-سانا

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن أن أكثر من 190 ألف لاجئ سوري مسجل عادوا إلى بلادهم منذ الـ 8 من كانون الأول 2024، أي منذ سقوط النظام البائد وحتى اليوم، في حين بلغ عدد العائدين منذ مطلع العام الحالي أكثر من 16 ألف لاجئ.

وقال المتحدث باسم المفوضية في الأردن يوسف طه في تصريحات لقناة المملكة الأردنية: إن العائدين خلال الأشهر الماضية توزعوا على الشكل التالي: 4500 في كانون الثاني، و3900 في شباط، و3400 في آذار، و4000 في نيسان، مشيراً إلى أن 58% منهم عادوا كعائلات مقابل 42% كأفراد.

وبين طه أن 46 ألف لاجئ من إجمالي العائدين قدموا من مخيمي الزعتري والأزرق، أي ما نسبته 24% من مجموع العائدين، لافتاً إلى أن عدد اللاجئين السوريين المتبقين في المخيمين يبلغ حالياً 81 ألف لاجئ، بينهم 48 ألفاً في الزعتري و33 ألفاً في الأزرق.

وأضاف أن 76% من العائدين كانوا يقيمون في مناطق حضرية داخل الأردن، وخاصة في محافظات العاصمة وإربد والمفرق والزرقاء، مشيراً إلى أن أبرز الوجهات داخل سوريا شملت درعا وحمص وريف دمشق ودمشق وحماة.

وأوضح أن 6500 لاجئ استفادوا من مساعدات نقدية مخصصة لتسهيل العودة، إلى جانب توفير نحو 10 آلاف حافلة ضمن 280 رحلة لنقل العائدين، في إطار برامج دعم العودة الطوعية.

وأشار طه إلى أن قيمة الدعم النقدي تبلغ 300 دولار للعائلة، و70 ديناراً أردنياً للفرد، وفق معايير تشمل الأسر التي تضم ذوي إعاقة أو حالات إنسانية خاصة أو الأسر الكبيرة.

وفي سياق متصل، أوضحت بيانات المفوضية أن إجمالي التمويل المخصص لعملياتها في الأردن بلغ 65 مليون دولار، ما يشكل نحو 23.2% من الاحتياجات، في حين يبلغ العجز نحو 215 مليون دولار.

وتشير تقديرات أممية إلى أن عدد اللاجئين السوريين في الأردن قبل تلك التطورات كان يقارب 700 ألف مسجل، فيما يتجاوز العدد الإجمالي، مسجلين وغير مسجلين، نحو 1.3 مليون لاجئ.

من جانبه، لفت الخبير الأمني والسياسي أحمد بني حمدان إلى أن القيادة السورية تقدم رؤية جديدة لخلق بيئة مناسبة تضمن التحول إلى البناء والاستقرار والدمج في المجتمع الدولي، وأن الدولة السورية تعمل على إعادة بناء اقتصادها و إعادة الإعمار بدعم من دول عربية وعالمية.

ويشهد ملف عودة اللاجئين السوريين في عدد من دول الجوار تطورات متسارعة منذ سقوط النظام البائد في الـ 8 من كانون الأول عام 2024.

وكانت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا سيلين شميت، أكدت في شهر كانون الثاني الماضي أن المزيد من اللاجئين السوريين يريدون العودة إلى بلادهم، مشيرة إلى عودة 1.4 مليون لاجئ إلى سوريا، وما يقرب من مليوني نازح داخلي إلى مناطقهم.