المنافذ والجمارك تشارك في قمة تركيا البحرية الخامسة لتعزيز التعاون وتطوير قطاع الموانئ

إسطنبول-سانا

يشارك وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية في أعمال قمة تركيا البحرية الخامسة، التي تستضيفها مدينة إسطنبول على مدى يومين، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي المنظمات البحرية الدولية، وخبراء قطاع النقل البحري، ورؤساء الموانئ وكبرى الشركات العاملة في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية.

وذكرت الهيئة اليوم الخميس، أن مشاركة الوفد الذي يترأسه مدير عام المديرية العامة للموانئ ناجي عابدين، تأتي في إطار الحرص على تعزيز حضور الهيئة في المحافل البحرية الدولية، ومواكبة أحدث التطورات التي يشهدها قطاع النقل البحري، والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في إدارة الموانئ وتطوير الخدمات اللوجستية، بما ينسجم مع خطط تطوير المرافئ السورية وتعزيز تنافسيتها.

وشهدت القمة مناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بمستقبل النقل البحري، أبرزها التحول الرقمي في الموانئ، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة العمليات التشغيلية، وتطوير الموانئ الذكية، وتعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية، إلى جانب التحول نحو النقل البحري المستدام وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتوافق مع مستهدفات المنظمة البحرية الدولية.

كما أتاحت القمة للوفد السوري فرصة عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات والشركات الدولية، والاطلاع على أحدث التقنيات والممارسات في إدارة الموانئ وسلاسل الإمداد، وبحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم جهود تطوير قطاع الموانئ السوري.

وأكد عابدين أن مشاركة الهيئة في هذا الحدث الدولي تعكس اهتمامها بالاستفادة من الخبرات العالمية وتوظيفها في تطوير الموانئ السورية، بما يعزز كفاءة الخدمات البحرية واللوجستية، ويرفع جاهزية البنية التحتية، ويسهم في ترسيخ موقع سوريا على خريطة النقل البحري الإقليمي والدولي، في ظل مشاريع التطوير والاستثمار التي يشهدها القطاع البحري.

وتُعد قمة تركيا البحرية الخامسة إحدى أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع النقل البحري على مستوى المنطقة، وتشكل منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات، واستعراض أحدث الابتكارات والسياسات الداعمة لتطوير التجارة البحرية، وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد العالمية.