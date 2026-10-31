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ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة على غزة إلى 74,594 قتيلاً

AFP 20261030 D4WB27Y v1 MidRes PalestinianGazaIsraelConflict ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة على غزة إلى 74,594 قتيلاً
امرأة تجلس مع ممتلكاتها وسط أنقاض منزل مدمر- غزة- فرانس برس

‏ القدس المحتلة-سانا

‏ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ‏على ‏قطاع ‌‏غزة منذ ‌‏السابع من ‏تشرين الأول 2023، إلى 74,594‏ قتيلاً، و175,834‌‏جريحاً.‏

‌‏وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان عبر قناتها على “تلغرام”، اليوم ‌‏السبت، أن‏ ‌‏مستشفيات ‏القطاع استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 ‏قتلى، ‏و26 ‏جريحاً، ما يرفع ‏إجمالي القتلى ‏منذ وقف إطلاق النار ‏في تشرين ‌‏الأول ‏الماضي إلى 1,580، والإصابات ‏إلى 5,711.‏

‏وأضافت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ‌‏‌‏في ظل ‌‏عجز ‏طواقم ‏الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.‏

وقُتل فلسطينيان، في وقت سابق اليوم، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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