ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة على غزة إلى 74,594 قتيلاً

‏ القدس المحتلة-سانا

‏ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ‏على ‏قطاع ‌‏غزة منذ ‌‏السابع من ‏تشرين الأول 2023، إلى 74,594‏ قتيلاً، و175,834‌‏جريحاً.‏

‌‏وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان عبر قناتها على “تلغرام”، اليوم ‌‏السبت، أن‏ ‌‏مستشفيات ‏القطاع استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 ‏قتلى، ‏و26 ‏جريحاً، ما يرفع ‏إجمالي القتلى ‏منذ وقف إطلاق النار ‏في تشرين ‌‏الأول ‏الماضي إلى 1,580، والإصابات ‏إلى 5,711.‏

‏وأضافت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ‌‏‌‏في ظل ‌‏عجز ‏طواقم ‏الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.‏

وقُتل فلسطينيان، في وقت سابق اليوم، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة.