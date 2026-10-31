الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شخصاً خلال توغله في قرية الحرية بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، شخصاً في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي خلال توغلها بالقرية.

وأفاد مراسل سانا في القنيطرة، بأن قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من خمس آليات توغلت في قرية الحرية، واعتقلت شخصاً بعد تفتيش عدد من منازل المدنيين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في أطراف قرية جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي أول أمس الخميس، دون ورود أنباء عن تفتيش المنازل أو تنفيذ اعتقالات.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من خلال ‏توغلاته المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف ‏الأراضي، وتنفيذ اعتداءات بالقذائف.‏

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً ‌‌‏أن جميع ‌‏‌‏‌‏‌‏الإجراءات ‏التي يتخذها باطلة وملغاة ولا يترتب عليها أي أثر ‌‌‏قانوني وفقاً للقانون ‏الدولي، ‌‏‌‏‌‏كما تدعو ‏المجتمع الدولي إلى الاضطلاع ‌‌‏بمسؤولياته وإلزام إسرائيل ‏بالانسحاب الكامل ‏من ‌‏‌‏الجنوب ‏السوري.‏