لبنان يدين محاولات زعزعة الاستقرار في سوريا ويؤكد رفضه لضلوع أيّ من مواطنيه فيها

بيروت-سانا

أدانت وزارة الخارجيّة اللبنانية المحاولات الهادفة إلى زعزعة الاستقرار والإضرار بالانتظام العام في سوريا، والتي كشفتْ عنها وزارة الداخليّة السوريّة يوم الـ 19 من نيسان 2026.

وأعربت الوزارة في بيان اليوم الإثنين، عن تضامن لبنان مع الجمهوريّة العربيّة السوريّة، ورفضه المطلق لضلوع أيّ من اللبنانيّين في الإساءة لأمن سوريا وسلامة أراضيها.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس إحباط مخطط تخريبي تقف خلفه خلية مرتبطة بميليشيا “حزب الله” الإرهابي، كان يستهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة من خلال تجهيز آلية نقل مدنية بطريقة مموّهة، جرى استخدامها لإخفاء معدات مخصصة لإطلاق الصواريخ.