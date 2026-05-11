وزير الخارجية والمغتربين يلتقي كالاس في بروكسل

بروكسل-سانا
التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، وذلك على هامش أعمال الحوار السياسي رفيع المستوى بين الجمهورية العربية السورية والاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وكان الوزير الشيباني والوفد المرافق له، شارك اليوم الإثنين في الجلسة الافتتاحية لأعمال الحوار السياسي رفيع المستوى بين الجمهورية العربية السورية والاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وعقد الوزير الشيباني على هامش الأعمال لقاءً ثنائياً مع المفوضة الأوروبية دوبرافكا شويسا، كما التقى مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية جوليان بارنز دايسي، ووزير خارجية الدانمارك لارس لوك راسموسن، ووزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس، وبحث معهم آفاق التعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي، ودعم جهود الاستقرار في سوريا.