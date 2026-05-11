وزير الخارجية والمغتربين يلتقي كالاس في بروكسل

بروكسل-سانا

التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ‏مع الممثلة ‏العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية ‏والسياسة الأمنية كايا ‏كالاس، وذلك على هامش أعمال الحوار ‏السياسي رفيع المستوى ‏بين الجمهورية العربية السورية ‏والاتحاد الأوروبي في ‏بروكسل‎.‎

وكان الوزير الشيباني والوفد المرافق له، شارك اليوم الإثنين ‌‏في الجلسة الافتتاحية لأعمال الحوار السياسي رفيع المستوى ‌‏بين الجمهورية العربية السورية والاتحاد الأوروبي في ‏بروكسل.‏

وعقد الوزير الشيباني على هامش الأعمال لقاءً ثنائياً مع ‏المفوضة الأوروبية دوبرافكا شويسا، ‏كما التقى مدير برنامج ‏الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المجلس ‏الأوروبي للعلاقات ‏الخارجية جوليان بارنز دايسي، ووزير ‏خارجية الدانمارك ‏لارس لوك راسموسن، ووزير خارجية قبرص كونستانتينوس ‏كومبوس، وبحث معهم ‏آفاق التعاون بين سوريا والاتحاد ‏الأوروبي، ودعم جهود الاستقرار في سوريا‎.‎