الشيباني والشعار يبحثان مع رجال أعمال سوريين في القاهرة تحديات الاستثمار والفرص المتاحة

القاهرة- سانا

التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ووزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، مع عدد من رجال الأعمال السوريين، اليوم الأحد، وذلك في إطار الزيارة الرسمية إلى جمهورية مصر العربية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تحديات الاستثمار في سوريا والفرص المتاحة، وتم التأكيد على أهمية دور رجال الأعمال السوريين في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار وخلق فرص العمل.

وكان الشيباني التقى في وقت سابق اليوم مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وناقش معه القضايا المشتركة والوضع في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، انطلاقاً من العلاقة الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين.

