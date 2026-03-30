الرئيس الشرع يلتقي وزير الداخلية الألماني ويبحث معه تعزيز التعاون المشترك

برلين-سانا

التقى الرئيس أحمد الشرع في مقر إقامته في برلين وزير الداخلية الألماني ألكساندر دوبرندت، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني وعدد من المسؤولين من البلدين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء اليوم الإثنين سبل تعزيز التعاون المشترك، ولا سيما في مجالات الأمن، إضافة إلى مناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك.

وكان الرئيس الشرع عقد في وقت سابق اليوم خلال زيارته الرسمية إلى ألمانيا اجتماعاً مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في قصر بيلفيو كما التقى، مع المستشار الاتحادي الألماني فريدريش ميرتس في مقر المستشارية، وبحث معه أوجه العلاقات الثنائية ومجالات التعاون وسبل تطويرها في مختلف القطاعات، إضافة إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.