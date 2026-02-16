الطيران المدني ومجلس الأعمال السوري البريطاني يبحثان تعزيز الاستثمار

دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري عمر الحصري مع وفد من مجلس الأعمال السوري البريطاني برئاسة منذر نزهة سبل تطوير العلاقات الاستثمارية وتعزيز فرص التعاون المشترك في قطاع الطيران المدني.

وناقش الجانبان خلال اللقاء اليوم الإثنين، سبل التعاون بما يسهم في دعم وتحديث البنية التحتية للنقل الجوي، وتوسيع آفاق الشراكات الدولية، وبما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

كما أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتواصل المؤسسي، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة في قطاع الطيران المدني بما ينسجم مع الخطط التطويرية المعتمدة، ويسهم في نقل الخبرات الدولية، ودعم مشاريع التطوير والتحديث المستقبلية، وتعزيز دور النقل الجوي كرافد أساسي للتنمية الاقتصادية.

حضر اللقاء رئيس اللجنة التنفيذية في المجلس السوري البريطاني جون ويلكز.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار أصدر في الـ 15 من كانون الأول الماضي قراراً يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري البريطاني، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا وبريطانيا.