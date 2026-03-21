رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداء الإسرائيلي على جنوب سوريا

مكة المكرمة-سانا

أدانت رابطة العالم الإسلامي، اليوم السبت، الاعتداء الإسرائيلي على بنى تحتية عسكرية جنوب سوريا.

وأكد الأمين العام للرابطة ورئيس هيئة العلماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى قوله في بيان: إن الاعتداء انتهاك للقوانين والأعراف الدولية، ولا سيما اتفاقية 1974 لفصل الاشتباك، مجدداً تضامنه الكامل مع سوريا وشعبها، تجاه كل ما ينتهك سيادتها، ويهدد أمنها واستقرارها.

ونفّذ الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة، عدواناً على بنى تحتية عسكرية جنوب سوريا، في سياق خروقاته المتواصلة لاتفاق عام 1974، ومحاولاته خلق الفوضى والتوتر، وتقويض الأمن والاستقرار فيها، ما أثار موجة تنديد عربية واسعة.

