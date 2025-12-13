قطر تدين الهجوم الإرهابي على دورية سورية أميركية مشتركة قرب تدمر

الدوحة-سانا

أدانت قطر بشدة الهجوم الإرهابي على قوات الأمن السورية والقوات الأميركية قرب مدينة تدمر، أثناء تنفيذهما جولة ميدانية مشتركة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم: “تجدد وزارة الخارجية، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع والأسباب”.

وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية العربية السورية، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

وكانت قوات الأمن السورية وقوات أميركية تعرضت في وقت سابق اليوم، لإطلاق نار من قبل مسلح قرب مدينة تدمر، أثناء تنفيذ جولة ميدانية مشتركة، ما أسفر عن مقتل جنديين أميركيين ومترجم مدني، وإصابة اثنين من عناصر الأمن السوري.