القائم بأعمال السفارة الألمانية: ألمانيا ستواصل دعم سوريا في مسارها نحو الاستقرار

دمشق-سانا

أكد القائم بأعمال السفارة الألمانية بدمشق كليمنس هاخ أن ألمانيا ستواصل دعم سوريا بشكل فعّال في مسارها نحو الاستقرار.

وقال هاخ في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء: نُحيي اليوم ذكرى مئات آلاف الضحايا الذين سقطوا في مواجهة دكتاتورية الأسد، ونؤكد أن تضحياتهم هي التي منحت سوريا حريتها.

وأوضح هاخ أن هذه الحرية يجب أن تُصان لجميع السوريين، بغضّ النظر عن الانتماء أو الدين أو الجنس.

وأشار هاخ إلى أن سوريا حققت خلال الأشهر الـ15 الماضية منذ التحرير تقدماً لافتاً، مبيناً أن الوصول إلى الاستقرار والازدهار يتطلب المزيد من العمل والصبر.

وقال القائم بأعمال السفارة الألمانية: في الذكرى الخامسة عشرة للثورة، ندعو جميع السوريين إلى تجاوز الانقسام والكراهية، والعمل معاً من أجل مستقبل أفضل لسوريا.

ويحيي السوريون في الثامن عشر من آذار ذكرى انطلاق الثورة السورية ضد النظام البائد للمطالبة بالحرية، وإنهاء عقود من الظلم والاستبداد، وهو ما تحقق يوم التحرير في الثامن من كانون الأول 2024.