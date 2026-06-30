الشيباني يترأس اجتماعاً لإدارات وزارة الخارجية ‏لمراجعة الأعمال المنجزة خلال المرحلة الماضية

دمشق-سانا

ترأس وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني اليوم الثلاثاء، ‏اجتماعاً موسعاً لإدارات الوزارة، خُصص لمراجعة ‏الأعمال المنجزة خلال المرحلة الماضية، ومناقشة ‏الخطط المستقبلية، وأولويات العمل للفترة المقبلة‎.‎

وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز الإنجازات التي حققتها ‏الوزارة في عدد من الملفات، وفي مقدمتها تعزيز التمثيل ‏السياسي، وتطوير العلاقات الخارجية، إلى جانب توسيع ‏التعاون الدولي والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ‏الحكومية بما يخدم أولويات الدولة‎.‎

كما ناقش الاجتماع التطورات في قطاع الخدمات ‏القنصلية، والإجراءات المتخذة لتحسين جودة الخدمات ‏المقدمة للمواطنين السوريين والمغتربين، إضافة إلى ‏متابعة تنفيذ مشاريع التحول الرقمي التي تهدف إلى ‏تحديث بيئة العمل، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة ‏الأداء المؤسسي‎.‎

وأكد الوزير الشيباني خلال الاجتماع أهمية مواصلة ‏العمل وفق الخطط الموضوعة، وتعزيز التنسيق بين ‏مختلف إدارات الوزارة، بما يسهم في تطوير الأداء ‏الدبلوماسي والقنصلي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية ‏للوزارة خلال المرحلة المقبلة‎.‎