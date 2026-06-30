الشيباني يترأس اجتماعاً لإدارات وزارة الخارجية ‏لمراجعة الأعمال المنجزة خلال المرحلة الماضية

دمشق-سانا
ترأس وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً لإدارات الوزارة، خُصص لمراجعة الأعمال المنجزة خلال المرحلة الماضية، ومناقشة الخطط المستقبلية، وأولويات العمل للفترة المقبلة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة في عدد من الملفات، وفي مقدمتها تعزيز التمثيل السياسي، وتطوير العلاقات الخارجية، إلى جانب توسيع التعاون الدولي والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية بما يخدم أولويات الدولة.
كما ناقش الاجتماع التطورات في قطاع الخدمات القنصلية، والإجراءات المتخذة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين السوريين والمغتربين، إضافة إلى متابعة تنفيذ مشاريع التحول الرقمي التي تهدف إلى تحديث بيئة العمل، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وأكد الوزير الشيباني خلال الاجتماع أهمية مواصلة العمل وفق الخطط الموضوعة، وتعزيز التنسيق بين مختلف إدارات الوزارة، بما يسهم في تطوير الأداء الدبلوماسي والقنصلي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة خلال المرحلة المقبلة.