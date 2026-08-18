سوريا تدين الاعتداءات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور وتطالب بوقف الانتهاكات

نيويورك-سانا‏

أدانت الجمهورية العربية السورية في رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو ‌‏غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن كريستينا لاسن، بأشد العبارات الاعتداء السافر الذي شنه ‌‏الاحتلال الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب فجر اليوم الثلاثاء، مؤكدة ‌‏أنه عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتصعيد خطير يهدد الأمن ‌‏والاستقرار في المنطقة.‏

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وقالت سوريا في الرسالتين التي قدمهما مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي: إنه “في الوقت الذي يشيد فيه العالم بسوريا التي وصفها الأمين العام للأمم المتحدة خلال ‌‏زيارته الأخيرة بـ “ركيزة الاستقرار في الشرق الأوسط”، بسبب الجهود التي تبذلها، وفي الوقت الذي ‌‏يطلب فيه العالم من سوريا الاستمرار بضبط الحدود والاستقرار وبناء القدرات لمكافحة الإرهاب ‌‏وداعش وشبكات تجارة المخدرات العابرة للحدود، وخلق بيئة آمنة لعودة اللاجئين”.‏

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وأضافت أنه في نفس اليوم الذي نعلن فيه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حماية سورية والعالم ‌‏من البرنامج النووي لحقبة الأسد، وعملنا على إغلاق ملف أسلحة الأسد الكيميائية الذي أرق ‌‏المجتمع الدولي لسنوات، وفي أعقاب زيارة المفوض السامي لشؤون اللاجئين لسوريا الأسبوع الماضي ‌‏وحثه على “التضامن العالمي مع سوريا في ظل وصولها إلى مرحلة مفصلية بشأن العودة والتعافي، ‌‏يحاول كيان الاحتلال الإسرائيلي تقويض هذه الجهود وإعادة الساعة إلى الوراء من خلال ‌‏الاعتداءات المستمرة على سيادة سوريا والضرب بعرض الحائط القوانين والأعراف الدولية بما في ‌‏ذلك ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.‏

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وتابعت: “إذ شنّ كيان الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء 18 آب الجاري 8 غارات جوية استهدفت ‌‏مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب، في عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة سوريا ‌‏ووحدة أراضيها، وتصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة”.‏

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وأكدت سوريا في الرسالتين أنها تدين بأشد العبارات هذا الاعتداء السافر، وتؤكد على أن استمرار ‌‏هذه الاعتداءات الإسرائيلية منذ الثامن من كانون الأول 2024 ولغاية اليوم، من قصف وتوغلات ‌‏وخطف، في الوقت الذي تلتزم فيه الدولة السورية بضبط النفس وتعمل على ترسيخ الاستقرار ‌‏وتجنب التصعيد، إنما يُعد عرقلة متعمدة لمسار التفاهمات وإرساء الأمن في المنطقة، بل ويهدد ‌‏بجرها نحو المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.‏

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كما أكدت سوريا على سياستها وموقفها الثابت الداعي للوقف الفوري للانتهاكات ‏والاعتداءات ‏وإلزام إسرائيل بالتنفيذ التام لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وانسحابها الكامل ‏وغير المشروط ‏من الأراضي التي توغلت فيها بعد 8 كانون الأول عام 2024 ومن كامل الجولان ‏السوري المحتل وفقاً ‏لقرارات مجلس الأمن رقم 242 و 338 و 497، وقرار الجمعية العامة الأخير ‌‏73/80، وسعيها ‏الحقيقي لتكون ركيزة للأمان والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي لن تتعارض ‏مع حقها في ‏الدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية بجميع الوسائل المشروعة التي تكفلها القوانين ‏والأعراف ‏الدولية.‏

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وأشارت سوريا في الرسالتين إلى أن هذه الاعتداءات اليائسة لن تحيد السوريين عن المسار الذي ‌‏اختاروه بثقة لبناء دولتهم وتوطيد شراكاتها، مؤكدة أنها تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذا ‏التصعيد ‏وتدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة هذا العدوان السافر بشكل لا لبس فيه ‏واتخاذ ‏موقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية وإجبار الاحتلال ‏الإسرائيلي على ‏وقفها، وإخضاعه لأحكام القوانين والمواثيق الدولية.‏

وكانت سوريا، في وقت سابق اليوم، أدانت بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت ‌‏مطار أبو ‏الظهور، ‏واعتبرتها عدواناً غير مبرر وانتهاكاً صارخاً لسيادتها، ‏وتصعيداً خطيراً يهدد أمن ‌‏المنطقة.‏