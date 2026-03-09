سوريا تعزي دولة الإمارات بمقتل اثنين من القوات المسلحة إثر تحطم طائرة نتيجة خلل فني

دمشق-سانا

تقدمت الجمهورية العربية السورية بخالص التعازي والمواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، إثر الحادث المؤلم الذي أسفر عن مقتل اثنين من القوات المسلحة الإماراتية في تحطم طائرة نتيجة خلل فني.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها تضامن سوريا الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الظرف الأليم، متمنية دوام الأمن والاستقرار لدولة الإمارات الشقيقة.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت في وقت سابق اليوم، مقتل اثنين من عناصرها إثر سقوط طائرة مروحية بسبب عطل فني أثناء أداء واجبها.

