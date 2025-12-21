مباحثات سورية تركية روسية في الدوحة لتعزيز التعاون بمكافحة الفساد واسترداد الأصول

الدوحة-سانا

شارك وفد من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، برئاسة عامر العلي رئيس الهيئة، في لقاءات ثنائية على هامش أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي انعقد مؤخراً في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحث الوفد خلال لقاءين مع ممثلي روسيا وتركيا، سبل تعزيز التعاون في مجال استرداد الأصول، وتبادل الخبرات والتجارب، بما يسهم في تطوير القدرات المؤسسية وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.

وانعقدت الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (COSP11) في الدوحة بين الـ 15 والـ 19 من كانون الأول الجاري، بمشاركة واسعة من مختلف الدول، حيث شكّل المؤتمر منصة دولية مهمة لمواجهة تحديات الفساد وتسليط الضوء على أبرز قضاياه الملحّة، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي وتوحيد الجهود من أجل استجابة عالمية أكثر فاعلية لهذا التهديد.

