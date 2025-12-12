انعقاد مؤتمر “متحدون من أجل سوريا.. رؤية للمستقبل” في واشنطن

واشنطن-سانا

انعقد مؤتمر “متحدون من أجل سوريا.. رؤية للمستقبل” في واشنطن والذي نظمه تحالف منظمات سورية أمريكية بارزة، وذلك بحضور مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي.

ويضم تحالف المنظمات المشاركة كل من المجلس السوري الأمريكي ومؤسسة كرم ومنظمة ميد غلوبال ومنظمة مواطنون من أجل أمريكا آمنة ومستقرة، بالإضافة إلى التحالف السوري الأمريكي للسلام والازدهار.

ويهدف المؤتمر إلى وضع خارطة طريق للمساهمة في بناء مستقبل أفضل لسوريا من خلال مناقشة مستقبل الرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا، والابتكار، مع تسليط الضوء على الأفكار الجريئة والعمل التعاوني.

