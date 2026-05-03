مباحثات سورية موريتانية لتعزيز التعاون في مشاريع الإسكان والبنى التحتية

دمشق-سانا

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، مع السفير الموريتاني في دمشق الطالب المختار الشيخ محمد المجتبى، سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير المشاريع والخدمات المرتبطة بقطاعي الإسكان والبنى التحتية.

وعرض الوزير عبد الرزاق مهام الوزارة والجهات التابعة لها، والمشاريع المنفذة وخطط العمل المستقبلية، لتطوير بيئة العمل الهندسي، وتحديث آليات التنفيذ، والارتقاء بالأداء بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

كما أكد الجانبان أهمية تطوير التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام، بما يسهم في تبادل الخبرات، وتفعيل العمل المشترك بين البلدين الشقيقين.

وتندرج هذه اللقاءات في إطار جهود وزارة الأشغال العامة والإسكان، لتوسيع شراكاتها الإقليمية والدولية، وتطوير برامج التعاون الفني والهندسي، بما يدعم خطط إعادة الإعمار وتحسين الخدمات الأساسية في سوريا.