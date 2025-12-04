وزارة الداخلية السورية تشارك في مؤتمر قادة الشرطة العرب حول مكافحة المخدرات التّصنيعية

تونس-سانا

شارك وفدٌ من ضباط وزارة الدّاخلية في أعمال المؤتمر التّاسع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب الذي انعقد في تونس أمس، تحت رعاية الأمانة العامّة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وتمحورت أعمال المؤتمر حول قضيّة المخدرات التّصنيعيّة وأضرارها على أمن واستقرار المجتمعات، وتبادل الخبرات والتّجارب بين الدّول الأعضاء بشأن مكافحتها.

ويأتي حضور هذا المؤتمر في إطارِ الجهود المستمرّة التي تبذلها وزارة الدّاخليّة السورية في مكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود، وفي تعزيز التعاون العربي الأمني المشترك لمكافحتها إرساءً للأمن والاستقرار في المجتمعات.

وأكد الوفد خلال كلمةٍ ألقاها أمام المؤتمر على ضرورةِ تحقيقِ مزيد من التّعاون والتّنسيق الأمني بين الدّول الأعضاء لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، إذ إنّ هذا النّوع من الجرائم لا يمكن القضاء عليه ومكافحته إلّا من خلال تضافر وتكاتف الجهود الدولية.