سوريا والأردن تبحثان تعزيز التعاون الرقابي ومكافحة الفساد

دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى سوريا سفيان سليمان القضاة آفاق تطوير العمل الرقابي ومكافحة الفساد في كلا البلدين.

كما جرى، خلال اللقاء، الذي عُقد اليوم الثلاثاء في مقرّ الهيئة، استعراض الإنجازات التي حققتها الهيئة المركزية في هذا المجال والتحديات القائمة.

وناقش الجانبان سبل تبادل الخبرات عبر الزيارات المشتركة، وتوقيع اتفاقيات تعاون تسهم في رفع كفاءة الأداء الرقابي، كما جرى الاطلاع على الخبرات الأردنية المتقدّمة في الرقابة والتفتيش.

وأشاد رئيس الهيئة المركزية بالدعم الأردني لسوريا، مؤكداً أهمية الاستفادة من التجربة الأردنية الرائدة في مجال الرقابة ومكافحة الفساد.

من جهته، أعرب السفير الأردني عن تقديره للخطوات التي اتخذتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في تعزيز منظومة مكافحة الفساد، مؤكداً استمرار الأردن في دعم الجهود السورية في مختلف المجالات، ولاسيما في العمل الرقابي، من خلال التعاون الفني وتبادل الخبرات.

واتفق الجانبان، خلال اللقاء، على أهمية استمرار التواصل وتطوير التعاون الثنائي، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات بين البلدين.

يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العمل الرقابي وتطوير أدواته، بما يسهم في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ويدعم مسارات الإصلاح الإداري، عبر توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.

وكان مدير عام صندوق التنمية السوري، صفوت رسلان، بحث مع السفير الأردني لدى سوريا، في نيسان الجاري، التعاون في المشاريع الاستراتيجية التنموية المشتركة بين البلدين، بهدف إيجاد فرص جديدة بما ينسجم مع برامج الصندوق التنموية والتجارب الأردنية الناجحة، ولاسيما في قطاعي التعليم والصحة.