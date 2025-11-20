علبي: التوغلات الإسرائيلية غير شرعية وتقوض جهود الحكومة السورية

نيويورك-سانا

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن العالم كله شاهد جلادة وصلابة وقوة الشعب السوري في حماية حقوقه وأرضه، مشدداً على أن التوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية غير شرعية وغير قانونية وتقوض جهود الحكومة السورية في حماية الاستقرار والأمن الإقليمي.

وأوضح علبي خلال اتصال عبر الفيديو مع قناة الإخبارية السورية اليوم عقب جلسة لمجلس الأمن، أن هذه الرسالة وجهت بشكل مباشر للسفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، مؤكداً أن سوريا ماضية في طريق الدبلوماسية والحوار، وهو النهج الذي اختارته منذ البداية ولا تزال مصرة عليه.

إسرائيل حاولت تبرير عملياتها داخل سوريا

وقال علبي: “إن إسرائيل شاركت اليوم في جلسة مجلس الأمن لأول مرة لمناقشة الوضع السوري، وحاولت تبرير وجودها وعملياتها داخل الأراضي السورية”، لافتاً إلى أن النهج السوري يقوم على عدم الرد على الاستفزازات وتبني الحلول الدبلوماسية، بما يعزز مكاسب سوريا في المحافل الدولية ويزيد من عزلة إسرائيل سياسياً.

الصبر الاستراتيجي يعزز موقف سوريا

وأكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة أن الصبر الاستراتيجي لسوريا بعد التحرير وضع إسرائيل أمام تحديات سياسية وإقليمية، مشيراً إلى أن النهج السوري القائم على الحلول الدبلوماسية وتجنب الرد على الاستفزازات يعزز موقف دمشق ويثبت قوة الحكومة السورية أمام المجتمع الدولي.

الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل وتدعم دمشق

وأشار علبي إلى أن الولايات المتحدة تقوم بدور الوسيط والضاغط لتوضيح خطورة الأفعال الإسرائيلية بعد زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى البيت الأبيض، مؤكداً أن واشنطن دعمت سوريا عبر رعاية قرارات أممية متعلقة بحقوق الإنسان والجولان، حيث حصل القرار الأول على 111 صوتاً والثاني على 146 صوتاً في الجمعية العامة.

القراران الدوليان إنجازان مهمان لسوريا وشعبها

ورحب علبي، بالقرارين، واصفاً إياهما بأنهما إنجازان مهمان لسوريا وللشعب السوري، مؤكداً أن القرار الذي يتعلق بحقوق الإنسان في سوريا هو الأول من نوعه بعد سقوط النظام البائد.

وأوضح علبي أن هذا القرار، الذي كانت تكتب فصوله الولايات المتحدة وقطر عبر السنوات الماضية، كان النظام السابق دائماً يعارضه لأنه كان يركز على انتهاكاته فقط، معتبراً أن هذه المرة الأولى التي يصدر فيها قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يتعلق بحقوق الإنسان في سوريا ويرحب بسقوط النظام ويشيد بالحقبة الجديدة وجهود الحكومة السورية في هذا المجال.

وأشار علبي إلى أن أهم ما يميز القرار هو التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي السورية، ما يجعله أداة دولية يمكن الاستناد إليها للتعبير عن موقف المجتمع الدولي، وليس مجرد موقف الحكومة السورية.

قرار الجولان.. تثبيت حقوق السوريين والضغط على إسرائيل

وأوضح علبي أن القرار الثاني المتعلق بالجولان السوري المحتل دعا إسرائيل إلى الامتثال للقرارات الدولية الخاصة بالجولان، حيث حصل هذا القرار السنوي هذا العام، والذي يهدف إلى تثبيت حق السوريين في الجولان المحتل والضغط على إسرائيل على دعم واسع، مؤكداً أن الحكومة السورية لا تخضع لأي ضغوط خارجية.

زيارة مجلس الأمن إلى سوريا

وأوضح علبي أن زيارة مجلس الأمن إلى سوريا ستكون ليوم واحد، وستشمل لقاءات رسمية مع مؤسسات اقتصادية ومجتمعات محلية، مشيراً إلى أن المجلس مطلع تماماً على الانتهاكات الإسرائيلية والتقارير التي تقدمها قوات الأندوف والأمم المتحدة، مؤكداً أن موقفه الثابت يعكس دعم المجتمع الدولي لسوريا في مواجهة الانتهاكات المستمرة.

وكان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، أكد خلال جلسة مجلس الأمن اليوم أن سوريا تشدد على حقها الثابت في بسط سيادتها على كامل أراضيها، ورفض أي تدخل خارجي يهدد السلم الأهلي، وتجدد مطالبتها للأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك الحازم والفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها وضمان عدم تكرارها، والالتزام الكامل باتفاق فض الاشتباك وتنفيذ القرارات الشرعية ذات الصلة.