سوريا والمغرب تبحثان سبل تطوير التعاون في المجالين القانوني والقضائي

دمشق-سانا

بحث وزير العدل السوري مظهر الويس مع القائم بأعمال سفارة المملكة المغربية في دمشق عبد الله باباه، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في القطاعات الأساسية، ولا سيما في المجالين القانوني والقضائي، وذلك في مبنى الوزارة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي جرى اليوم أهمية إعادة تفعيل عدد من الاتفاقيات القضائية بين سوريا والمغرب، ولا سيما ما يتعلق منها بملفات تسليم المجرمين وتطوير آليات التعاون القانوني، بما يخدم مصلحة الشعبين.

وتناول الجانبان العدالة الانتقالية وأهمية تطبيقها بأفضل صورة، وضرورة تبادل الخبرات والتجارب في المجالات المشتركة والاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال، لما تحمله من خبرات يمكن الاستفادة منها في تطوير العمل القضائي.

ويأتي الاجتماع في إطار سعي وزارة العدل لمواصلة التنسيق والتشاور، بما يسهم في دعم العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

