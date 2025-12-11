وزير الزراعة يبحث مع وفد البنك الدولي تعزيز التعاون وتحديد أولويات القطاع الزراعي في سوريا

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة أمجد بدر، مع وفد من مجموعة البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه، تعزيز التعاون في المجال الزراعي وتحديد الأولويات.

واستعرض الوزير بدر خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة بدمشق، واقع القطاع الزراعي والتحديات التي تواجهه والدمار الذي تعرض له خلال السنوات السابقة في الجانبين النباتي والحيواني والبنى التحتية والتهجير القسري للفلاحين من قراهم وهجرهم أراضيهم وتأثير ذلك على الإنتاج.

وشدد الوزير بدر على أهمية تقديم الدعم لعودة مركز إيكاردا للعمل في سوريا واستعادة البنك الوراثي، مؤكداً أن التعاون مع البنك الدولي بعد انقطاع لفترة طويلة يشكل فرصة مهمة لتطوير القطاع الزراعي وتنميته وتحقيق الاستدامة فيه وينعكس بشكل إيجابي على الفلاحين والمربين.

بدوره، أشار كاريه إلى أن هذا اللقاء يشكل خطوة مهمة لتحديد الأولويات والمشاريع التي ترغب الوزارة باستهدافها لتخصيص التمويل اللازم لها وفق خطة البنك في سوريا، لافتاً إلى ضرورة تشكيل فريق عمل مشترك لتبادل الأفكار وتحديد المشاريع المطلوب استهدافها بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أهمية تزويد البنك بالبيانات حول كل قطاع ليتم وضع الدراسة اللازمة لكل مشروع.

وسبق أن بحثت وزارة الزراعة مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة “إيكاردا” آفاق التعاون العلمي والبحثي، وعودة المقر الرئيسي لها إلى سوريا، وإطلاق برامجها في إعادة إحياء القطاع الزراعي، وتحسين بنيته التحتية واستعادة إنتاجيته، وتطوير مشاريعه المنتجة بالتعاون مع المنظمات الدولية الزراعية الفاعلة والجهات المانحة.

والبنك الدولي مؤسسة مالية عالمية تابعة للأمم المتحدة، تأسست عام 1944، وتعمل على الحد من الفقر ودعم التنمية الاقتصادية طويلة الأجل في البلدان النامية من خلال تقديم القروض والمنح والمساعدات المالية والتقنية.