المبعوث الأمريكي إلى سوريا يؤكد أهمية خارطة حل الأزمة في السويداء لمستقبل سوريا

واشنطن-سانا

أكدّ المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك أهمية خارطة طريق حل الأزمة في السويداء في بناء مستقبل سوريا بما يضمن المساواة بين جميع السّوريين.

وقال باراك في تدوينة على منصة “إكس”: “المصالحة تبدأ بخطوة واحدة، وخارطة الطريق لا ترسم مساراً للتعافي فحسب، بل مسار يمكن للأجيال القادمة من السوريين أن تسلكه، وهم يبنون وطناً يتمتع بالمساواة في الحقوق والواجبات بين الجميع”.

وأعلن وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أمس خلال مؤتمر صحفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأمريكي إلى سوريا التوصل إلى “خارطة طريق لحل الأزمة في السويداء” تكفل الحقوق وتدعم العدالة وتعزز الصلح المجتمعي وتفتح الطريق أمام تضميد الجراح.

ولاقت الخارطة التي تتعاون سوريا والأردن والولايات المتحدة على تطبيقها ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً.