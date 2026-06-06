مجموعات خارجة عن القانون تعرقل وصول طلاب السويداء إلى مراكزهم الامتحانية

السويداء-سانا

منعت مجموعات خارجة عن القانون الطلاب من مغادرة المحافظة والتوجه إلى مراكزهم الامتحانية، رغم الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الجهات المعنية لتأمين نقل طلاب الشهادة الثانوية من أبناء محافظة السويداء وحمايتهم، وانتشار قوى الأمن الداخلي والكوادر الطبية على طريق دمشق-السويداء لضمان وصولهم الآمن إلى مراكزهم الامتحانية.

وأكد رئيس فرع الخدمات الطبية في السويداء، الدكتور خلدون السويداني، لمراسل سانا، اليوم السبت، أن فرق الإسعاف والكوادر الطبية والمراكز الصحية كانت في حالة جهوزية كاملة منذ ساعات الفجر الأولى على طول طريق دمشق-السويداء، وعند حاجز المتونة على المدخل الشمالي لمدينة السويداء، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتقديم أي استجابة طارئة قد يحتاجها الطلاب.

وأوضح السويداني أن الطلاب لم يتمكنوا من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية بعد أن حالت مجموعات خارجة عن القانون دون خروجهم من المحافظة، رغم الجهود والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتأمين نقلهم وحمايتهم.

وانطلقت اليوم امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، والثانوية الشرعية، والثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية، في 1570 مركزاً امتحانياً بمختلف المحافظات السورية.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية بفروعها كافة 368596 طالباً وطالبة، موزعين على 215258 طالباً وطالبة في الفرع العلمي، و127343 طالباً وطالبة في الفرع الأدبي، و23267 طالباً وطالبة في الثانوية المهنية، و2728 طالباً وطالبة في الثانوية الشرعية.