الأردن وقطر تسيران 41 شاحنة إغاثية إلى سوريا

عمّان-سانا

أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم عن تسيير قافلتي مساعدات أردنية وقطرية إلى سوريا في إطار جهدٍ عربي مشترك لمد يد العون والمساعدة لها.

ونقلت قناة “المملكة” الأردنية عن الأمين العام للهيئة الخيرية حسين الشبلي قوله: إن “القافلة الأردنية المكونة من 14 شاحنة، صاحبتها قافلة مساعدات قطرية مكونة من 27 شاحنة حُمِّلت بمواد غذائية وطبية، في إطار دعم أردني-قطري وفي إطار جهد عربي مشترك للشقيقة سوريا ومد يد العون لها في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي خلفتها الأحداث المؤسفة في محافظة السويداء”.

وأوضح الشبلي أنه “جرى التنسيق مع الحكومة السورية لإدخال المساعدات عبر مركز جابر- نصيب الحدودي، تمهيداً لنقل المساعدات عبر الهلال الأحمر السوري وتوزيعها في محافظة السويداء، والأسر المقيمة في مراكز الإيواء في محافظتي درعا وريف دمشق”.

وثمّن الشبلي تعاون الحكومة السورية وحرصها على إدخال المساعدات إلى المناطق المتضررة كافة، وجهودها المستهدفة لتحسين الأوضاع الإنسانية في تلك المناطق.