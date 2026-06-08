تداولات سوق دمشق للأوراق المالية تقفز فوق 10.5 ملايين ليرة سورية جديدة متجاوزة جلسة الأمس

دمشق-سانا



ارتفعت قيمة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية اليوم الإثنين، لتتجاوز 10.5 ملايين ليرة سورية جديدة، موزعة على 352 صفقة شملت 371514 سهماً، مسجلةً بذلك زيادة واضحة عن تداولات يوم أمس التي بلغت نحو 7.2 ملايين ليرة سورية جديدة، في مؤشر على تحسّن السيولة، واستمرار النشاط في بداية الأسبوع.



ولليوم الثاني على التوالي تصدرت الشركة الأهلية للنقل الارتفاعات، مثبتة حضورها في قمة السوق بصعودٍ جديد بلغت نسبته 5 بالمئة لتغلق عند 133.41 ليرة، ليأتي بعدها كل من البنك الوطني الإسلامي، وإسمنت البادية، بنسبة 4.95 بالمئة لكل منهما، حيث أغلق الأول عند 18.88 ليرة، فيما أنهى الثاني الجلسة عند سعر 834.41 ليرة للسهم، ليشكّلا معاً محور الارتفاعات المتقدمة في السوق.



وتقدّم بنك بيمو السعودي الفرنسي إلى المرتبة الثالثة بصعود نسبته 4.67 بالمئة، مغلقاً عند 19.27 ليرة، قبل أن يلحق به الائتمان الأهلي بارتفاع 4.05 بالمئة وصولاً إلى 13.37 ليرة، كما واصلت الشركة الأهلية للزيوت النباتية مسارها الإيجابي بصعود 2.69 بالمئة لتغلق عند 348.73 ليرة، بينما اختتم المصرف الدولي للتجارة والتمويل قائمة الارتفاعات بزيادة 1.37 بالمئة عند 17.00 ليرة، مؤكداً حضوراً مستقراً ضمن الأسهم الصاعدة.



وفي قائمة الانخفاضات، هبط سهم بنك الأردن سوريا بشكل حاد إلى ما نسبته 4.99 بالمئة، ليستقر سعر السهم عند 38.12 ليرة، في أكبر حركة تراجع شهدتها الجلسة، وتبعه بنك قطر الوطني_سوريا بانخفاض واضح بلغت نسبته 4.56 بالمئة، ليغلق سعر سهمه عند 20.11 ليرة، أما بنك البركة فسجّل تراجعاً طفيفاً نسبته 0.22 بالمئة، منهياً الجلسة عند 18.00 ليرة، ليكون أقل الأسهم هبوطاً.



وكانت جلسة سوق دمشق للأوراق المالية استهلت بداية الأسبوع بنشاط، بلغت فيه قيمة التداولات 7.236 ملايين ليرة سورية جديدة موزعة على 298 صفقة شملت 264580 سهماً.