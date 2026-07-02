صور من موقع التفجير الذي وقع داخل أحد المقاهي في منطقة الحجاز بالعاصمة دمشق تاريخ النشر: 2026/07/02 5:02 مساءً اخر تحديث: 2026/07/02 5:02 مساءً قائمة الصور 1/9 من آثار العاصفة المطرية في قرية قليدين بسهل الغاب في محافظة حماة إحياء ليلة الـ27 من شهر رمضان في المسجد الأموي بدمشق الجيش السوري يرسل تعزيزات عسكرية من محافظة اللاذقية باتجاه جبهة دير حافر في ريف حلب الشرقي أهالي قرى الدرداء والعاليات والكشف بريف حمص الجنوبي يسلمون السلاح والذخيرة تعزيزاً للسلم الأهلي مهندسون سوريون يبتكرون تطبيقاً افتراضياً لعرض المفروشات بتقنية الواقع الافتراضي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:تفجيردمشقمنطقة الحجاز مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك هزة أرضية بقوة 5.2 درجات تضرب قبالة سواحل جزيرة كارباثوس اليونانية يوليو 2, 2026 يوليو 2, 2026 يوم علمي في طرطوس حول مستجدات زراعة الأسنان والطعوم العظمية يوليو 2, 2026 يوليو 2, 2026 الموارد المائية ومنظمة SHR يبحثان جاهزية محطة البابيري في حلب يوليو 2, 2026 يوليو 2, 2026 مقتل 48 شخصاً في أعمال عنف بين جماعات محلية في نيجيريا يوليو 2, 2026 يوليو 2, 2026