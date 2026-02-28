استمرار أعمال تأهيل جسر عين أبو جمعة غرب دير الزور ضمن حملة “دير العز” المجتمعية

توافد أعضاء الهيئات الناخبة للمراكز الانتخابية في حماة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب
بعد تهجير دام سنوات.. مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في مدينة إدلب تُشرف على نقل 50 عائلة من إدلب إلى القصير بريف حمص
الدفاع المدني يواصل إزالة أنقاض المباني المدمّرة من ثلاثة أحياء في مدينة حلب الشرقية
لقطات لتساقط الثلوج بقرية قسطل خضر بناحية بلبل في ريف عفرين
من أجواء حملة “تفتناز بدنا نعمرها” والتي تهدف إلى دعم وتطوير البنية التحتية في المدينة
