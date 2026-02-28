استمرار أعمال تأهيل جسر عين أبو جمعة غرب دير الزور ضمن حملة “دير العز” المجتمعية تاريخ النشر: 2026/02/28 5:40 مساءً اخر تحديث: 2026/02/28 5:40 مساءً قائمة الصور 1/5 توافد أعضاء الهيئات الناخبة للمراكز الانتخابية في حماة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب بعد تهجير دام سنوات.. مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في مدينة إدلب تُشرف على نقل 50 عائلة من إدلب إلى القصير بريف حمص الدفاع المدني يواصل إزالة أنقاض المباني المدمّرة من ثلاثة أحياء في مدينة حلب الشرقية لقطات لتساقط الثلوج بقرية قسطل خضر بناحية بلبل في ريف عفرين من أجواء حملة “تفتناز بدنا نعمرها” والتي تهدف إلى دعم وتطوير البنية التحتية في المدينة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:تأهيل جسر عين أبو جمعةحملة "دير العز" المجتمعيةدير الزور مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك قطر والكويت يؤكدان تسخير جميع الإمكانات لدعم أمن واستقرار المنطقة فبراير 28, 2026 فبراير 28, 2026 جلسة تدريبية في حلب حول أخطاء التفكير وأثرها على الحياة فبراير 28, 2026 فبراير 28, 2026 رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية فبراير 28, 2026 فبراير 28, 2026 لامين جمال يقود برشلونة لفوز كبير على فياريال بالدوري الإسباني فبراير 28, 2026 فبراير 28, 2026