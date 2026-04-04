فعاليات رياضية متنوعة بنادي محافظة دمشق الرياضي بمناسبة اليوم الدولي للرياضة

دمشق-سانا

بمناسبة اليوم الدولي للرياضة، أقيمت في نادي المحافظة الرياضي بدمشق فعاليات رياضية، بمشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية.

بداية الفعاليات الرياضية كانت مع سباق الجري الذي أقيم صباح اليوم من مدينة الجلاء الرياضية على أوتستراد المزة وصولاً إلى مقر نادي المحافظة، لتبدأ مجموعة متنوعة من التمارين الرياضية لألعاب كرة القدم والتايكوندو وكرة المضرب وكرة السلة والشطرنج وسط أجواء حماسية عالية بين المشاركين ولاسيما من الفئات العمرية الصغيرة.

رئيس نادي محافظة دمشق الرياضي، أحمد الجفال، قال في تصريح لـ سانا: إن هذه المشاركة بهذا اليوم الرياضي المفتوح شهد مشاركة واسعة لتنوع الفعاليات الرياضية التي أقيمت في النادي إضافة إلى الشغف بممارسة الرياضة لدى مختلف الشرائح الاجتماعية ومن جميع الفئات العمرية وخصوصاً الفئات الصغيرة.

وأضاف الجفال: إن هذه المبادرة الرياضية للنادي تسهم في تسليط الضوء على أهمية الرياضة في الحياة وتؤكد ضرورة ممارستها كما أنها تسهم في جذب واستقطاب المواهب في مختلف الألعاب الرياضية ليتم العمل على صقلها في مراحل متقدمة لاحقاً.

وعبر عدد من الكوادر المشرفة على الفعاليات الرياضية في هذا اليوم عن سعادتهم لإقامة هذه الفعاليات التي تسهم في تعزيز التغيير الإيجابي نحو صحة أفضل بممارسة الرياضة بمختلف أنواعها.

وتحتفل دول العالم في السادس من شهر نيسان كل عام باليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام، والذي أقرته الأمم المتحدة عام 2013، ويُعد مناسبة دولية لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه الرياضة في تعزيز التنمية المستدامة، وبناء السلام، وترسيخ قيم التفاهم والتسامح بين الشعوب.