مسير الدراجات الهوائية الداعم لأطفال الشهداء المتوجهين لأداء العمرة يصل إلى الجامع الأموي تاريخ النشر: 2026/06/19 1:17 مساءً اخر تحديث: 2026/06/19 1:17 مساءً قائمة الصور 1/4 أمطار حماة مساء اليوم التجهيزات الأخيرة قبل انطلاق حملة “السويداء منا وفينا” في بلدة الصورة الكبرى بريف المحافظة بحيرة مشقيتا في اللاذقية بعد تحسن الوارد المائي نتيجة الهطولات المطرية الأخيرة إقامة صلاة التراويح في ساحة العاصي بحماة قبيل بدء الاحتفالات بالذكرى الـ 14 للثورة السورية توافد المصلين لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك وتكبيرات العيد تصدح في المحافظات السورية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:مؤسسة "اقرأ"مسير الدراجات الهوائية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك علماء يحددون ثلاثة أنماط نوم مرتبطة بتدهور صحة الدماغ مع التقدم في العمر يونيو 19, 2026 يونيو 19, 2026 باكستان تدعو مجلس الأمن لضمان احترام معاهدة “السند” يونيو 19, 2026 يونيو 19, 2026 انتعاشٌ في حركة عبور السفن في مضيق هرمز بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني يونيو 19, 2026 يونيو 19, 2026 النفط يعاود الارتفاع مع تزايد الضبابية حول المفاوضات الأمريكية الإيرانية يونيو 19, 2026 يونيو 19, 2026