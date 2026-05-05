محاضرة في درعا حول “استراتيجيات تمكين المرأة” بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني

درعا-سانا

نظم مجلس المرأة السورية بالتعاون مع مؤسسة “عيون درعا“، وجمعية “الرؤية للتعاون الثقافي”، وبالتشارك مع المركز الثقافي في درعا، محاضرة بعنوان “استراتيجيات تمكين المرأة”، تناولت دور المرأة في المجتمع، وسبل تعزيز حضورها الاجتماعي والاقتصادي، بمشاركة عدد من المتخصصين والناشطين في العمل المجتمعي.

وقدم الباحث والكاتب بالعلوم الإنسانية الدكتور أمجد أبو سويد خلال المحاضرة التي أقيمت، اليوم الثلاثاء، مداخلة تناول فيها مفهوم تمكين المرأة، مشيراً إلى أن هذا المفهوم متجذر عبر التاريخ منذ عهد الإنسان الأول وحتى اليوم، وبارز في المجتمع السوري والحوراني بشكل خاص.

وأكد أبو سويد لمراسل سانا ضرورة تأصيل مفهوم التمكين وفق مساره الصحيح، وأوضح أن التمكين يبدأ من تمكين الذات، ثم الأسرة، ثم المجتمع.

بدورها بيّنت مديرة مجلس المرأة السورية، فرع درعا، صفا الحريري، أن تنظيم المحاضرة يهدف الى نشر الوعي بين نساء حوران، وتصحيح مفهوم التمكين، وتعزيز دور المرأة القيادي والاجتماعي والاقتصادي.

وأشارت عضو مجلس المرأة السورية زينب صالح الوراق، إلى أن المحاضرة كانت غنية ومفيدة، وشهدت تفاعلاً إيجابياً من الحضور، موضحة أن الأثر كان واضحاً مع الأمل بأن تنعكس مخرجاتها مستقبلاً على أرض الواقع.

وقالت رنا أكراد المتطوعة في مجلس المرأة: إن الهدف من المحاضرة هو تقديم رؤية حول تمكين المرأة السورية الحورانية بما يوازن بين الحفاظ على التراث ومتطلبات المعاصرة، بينما ذكرت سها الأكراد من مؤسسة عيون درعا، أن فريق المؤسسة شارك بتنظيم المحاضرة التي تناولت عدة محاور حول المرأة السورية ودورها في المجتمع، وخاصة تعزيز ثقة المرأة بنفسها، وتسليط الضوء على دورها وما تقدمه للمجتمع.

وشهدت محافظة درعا خلال الآونة الأخيرة تزايداً في الفعاليات المتعلقة بتمكين المرأة في إطار جهود مشتركة بين المؤسسات الأهلية والرسمية، لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتطوير دورها في عملية التنمية المجتمعية.