حركة تسوق نشطة وإقبال كبير من الزوار للمشاركة في فعاليات مهرجان “ربيع حماة”

قائمة الصور 1/4
وزير الداخلية المهندس علي كدة يتفقد قسم الشرطة في مدينة جبلة لتقييم الأضرار
من فوز نادي عندان على خان شيخون ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في إدلب
بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع.. حفل إطلاق الهوية البصرية الجديدة لسوريا في قصر الشعب بدمشق
بعد توقفه لسنوات.. مكتب بريد الأنصاري بمدينة حلب يعود لتقديم خدماته للمواطنين
لقطات من انتشار ميداني لقوات إدارة الأمن العام خلال تنفيذ عملية مداهمة نوعية استهدفت موقعاً تتحصن فيه خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش ضمن أحد أحياء مدينة حلب
